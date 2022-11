Luciano Coutinho e Bela Gil são nomeados por Alckmin para equipe de transição

12/11/2022 | 13:40



O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, nomeou o economista Luciano Coutinho e a apresentadora Bela Gil para integrarem a equipe de transição do governo Lula. Os nomes constam em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), publicado na sexta-feira, 11.

Coutinho, ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), integrará a equipe do núcleo técnico de Indústria, Comércio e Serviço. Ele comandou o BNDES entre maio de 2007 e maio de 2016, durante os mandatos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Entre os membros do núcleo de Indústria, Comércio e Serviço estão Germano Rigotto (ex-governador do Rio Grande do Sul), Jackson Schneider (executivo da Embraer), Rafael Luchesi (diretor-geral do Senai Nacional), Marcelo Ramos (deputado federal pelo Amazonas), André Ceciliano (presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Paulo Okamoto (ex-presidente do Sebrae), Tatiana Conceição Valente (especialista em economia solidária) e Paulo Feldman (professor da USP).

Bela Gil, filha do cantor e compositor Gilberto Gil, foi nomeada para compor o núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da equipe de transição.

O grupo também contará com a participação de Simone Tebet (senadora do MDB), Márcia Lopes (ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma), Tereza Campello (ex-ministra do Desenvolvimento Social no governo Dilma), André Quintão (deputado estadual pelo PT em Minas Gerais), Reinaldo Tarakab (secretário-executivo do MDB) e Renato Jamil Maluf (coordenador do Centro de Referência em Soberania Alimentar e Nutricional da UFRJ).