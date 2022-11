Carlinhos Maia diz que está tentando uma reconciliação com Lucas Guimarães: Sinto que ele me ama para caramba

12/11/2022 | 13:11



Os dias não têm sido fáceis para Carlinhos Maia. Desde que terminou seu casamento com Lucas Guimarães, o influenciador vem usando as redes sociais para compartilhar como tem se sentido com o término. Na última sexta-feira, dia 11, por exemplo, ele revelou que está sofrendo tanto que decidiu buscar uma reconciliação.

Mas, parece que as tentativas não tiveram muito sucesso até o momento. Carlinhos chegou a dizer que está se humilhando para o ex, mas sente que ainda existe amor entre os dois:

- Nestes últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o c* do Lucas, tentando ver se ele volta comigo (estou me humilhando, mesmo), mas só estou atrás porque sinto que ele me ama para caramba. Se eu visse que no olhar dele o amor acabou, já teria desistido. Estou com medo da po**a de ele pimbar com outro. E o pior, se apaixonar.

E continua:

- O povo diz: Tenha amor próprio, se ele não te quer, se ame!. Po**a de amor próprio, eu lá sei o que é isso? Procurei dentro de mim, e só vem o rosto desse macho (...), que em dias frios me aquece e me deixa bem quentinho.

Eita! Será que tem volta?