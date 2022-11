Cemig: Receita de transmissão cai 18,1%, para R$ 256,4 milhões

12/11/2022 | 13:05



A receita de transmissão da Cemig caiu 18,1% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, para R$ 256,4 milhões.

Essa variação é explicada em função da redução de 69,6% na remuneração financeira do ativo de contrato da transmissão, que totalizou R$ 50,3 milhões, devido à variação negativa de 1,32% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período.

Já parcela da receita de construção, reforço e melhoria da infraestrutura totalizou R$ 100,4 milhões, alta de 32,8%, principalmente devido ao reajuste da Receita Anual Permitida (RAP) e uma alta na receita de construção, por conta dos investimentos em reforços e melhorias.

Houve aumento também na parcela de operação e manutenção de 46,4% para R$ 105,6 milhões.