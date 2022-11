J. K. Rowling diz que escrever saga Harry Potter a ajudou a lidar com problemas de saúde mental

12/11/2022 | 12:11



J. K. Rowling resolveu participar de uma corrente no Twitter sobre saúde mental. Um internauta fez um Tweet perguntando sobre coisas não convencionais que as pessoas usaram para a lidar com problemas de saúde mental. No caso, ele especificiou como sendo sem a ajuda de remédios ou terapias.

A pergunta dizia:

O que te ajudou a passar por um severo período emocional de estresse, e não foi remédio ou terapia, ou um ato de consumo?

Então J. K. respondeu:

Escrever um livro sobre bruxos, fazendo clara referência ao universo Harry Potter.