Ruivinha de Marte dispara para os aliados que eles não pareceram felizes com seu retorno. Confira o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

12/11/2022 | 12:11



Partiu festa! Na madrugada deste sábado, dia 12, os peões de A Fazenda 14 vestiram a armadura e montaram no cavalo para dançar muito em uma festa com tema medieval. Entre uma bebida e outra, os participantes fizeram pausas na curtição para discutir estratégias de jogo a dar um toques nos colegas.

Kerline falou para Ruivinha de Marte tomar cuidado com as pessoas do grupo A. Durante a conversa, as duas comentaram que Moranguinho está corrompida.

- Não é o que ela quer. Ela não quer isso. Ela é uma pessoa tão boa, é por isso que eu não consigo desgostar dela. [...] Você já percebeu que ela vai hesitar se for para colocar a gente para a fogueira, ou ela vai colocar por causa dos outros.

O grupo B se reuniu na festa para falar sobre Deolane e acabaram comentando como o grupo A reagiu ao retorno da Ruivinha da roça.

Mergulhando no assunto, a cantora questionou os aliados sobre como eles se sentiram quando ela se salvou da eliminação

- Eu também achava que eu ia sair. Eu estava sentindo muito a falta deles, mas: Ah, eu acho que a Deborah iria voltar. Isso desmerece a minha volta. Parece que vocês não ficaram tão felizes entre eu e a Deborah.

E eles explicaram o lado deles, garantindo que ela entendeu errado a situação. No entanto, uma nuvem de climão pairou sobre os amigos durante parte da noite.

Mas nada que uma pista de dança não resolva, não é mesmo! Uma festa é sempre um bom momento para aliviar as tensões e teve até música que conseguiu unir rivais na curtição.

Os telespectadores ainda ficaram de olho em Kerline e André, que pareciam bem amigos enquanto se abraçavam.