Claudia Raia e Ary Fountoura posam juntos 14 após o lançamento de A Favorita

12/11/2022 | 11:11



Se você acompanha as tardes na TV Globo, deve saber que a emissora está reprisando um de seus folhetins de maior sucesso - A Favorita. Aproveitando que o nome da novela está em alta, Claudia Raia convidou Ary Fountoura, seu colega de elenco, para participar do programa Decora: Vida de Novela, que é comandado por ela e Stephanie Ribeiro, no GNT.

Na trama, que foi televisionada entre 2008 e 2009, os dois interpretavam Donatela e Silveirinha. Caso você não se recorde, a história é cheia de reviravoltas. Tanto é que, por algum tempo, nem é possível definir com certeza quais são os verdadeiros vilões. Só bem mais tarde, é possível entender que o núcleo dos vilões é composto por Ary e Patrícia Pillar, a intérprete da manipuladora Flora.