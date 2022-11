Roberto Justus faz desabafo após descobrir câncer na bexiga: Eu tenho um inimigo dentro de mim

12/11/2022 | 09:11



Roberto Justus gravou um longo desabafo nas redes sociais para divulgar a notícia de que havia sido diagnosticado com câncer na bexiga. Com a grande repercussão da história, o empresário foi convidado a conversar com o Domingo Espetacular, da Record TV.

A entrevista só vai ao ar neste domingo, dia 13, mas uma pequena prévia já foi revelada pela emissora. Durante a conversa, Justus comentou sobre qual foi sua reação ao descobrir a doença:

- Pra mim foi um baque, foi difícil. Mas eu, menos de quarenta e oito horas (depois), já dei um reset na minha cabeça e falei: Vamos lutar?

Apesar de ter reunido forças para enfrentar esse momento delicado, Justus não deixou de temer a doença. Em primeiro lugar, ele conta que pensava em sua família.

- Eu tenho um inimigo dentro de mim que ameaça acabar com uma coisa que eu amo, que é a minha vida. Amo estar do lado das pessoas que eu amo. Eu quero estar com eles. Eu não quero deixar minha pequenininha. Ela tem dois anos. A outra tem treze. Mesmo os mais velhos já viveram mais tempo comigo, mas também quero estar do lado deles.

Roberto está atualmente casado com Ana Paula Siebert, os dois são os pais da filha caçula do empresário - Vicky. Ele também foi casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve Rafinha Justus. Além delas, ele também tem mais três filhos adultos: Luiza, Fabiana e Ricardo, de relacionamentos anteriores.