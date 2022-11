PSDB não terá representante na eleição de Ribeirão

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



11/11/2022 | 22:39



Pela primeira vez desde 2012 o PSDB não terá um candidato na eleição para prefeito de Ribeirão Pires. O pleito suplementar que acontecerá no dia 11 de dezembro não terá um representante tucano em nenhuma das chapas registradas no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O ex-vice-prefeito de Ribeirão Gabriel Roncon (Cidadania) foi confirmado como o candidato da federação Cidadania/PSDB em convenção realizada na última segunda-feira. Na ocasião, o nome do(a) vice não havia sido definido, o que possibilitou ao PSDB a tentativa de emplcar um nome para compor a chapa. No entanto, em meio a conflitos internos e intervenções ao diretório municipal do partido tucano, o Cidadania confirmou Eliete Vieira como vice de Gabriel.

Com a confirmação da ausência do PSDB, o Grande ABC continuará com três perfeitos pertencentes ao partido, Paulo Serra (Santo André), Orlando Morando (São Bernardo) e José Auricchio Júnior (São Caetano). Claudinho da Geladeira, eleito em 2020, esteve à frente da Prefeitura de Rio Grande da Serra até julho deste ano, quando foi cassado pela Câmara Municipal.

O PSDB também viu acabar a hegemonia no Estado de São Paulo. Pela primeira vez nos últimos 28 anos, o partido não elegeu o governador no Estado. Rodrigo Garcia, atual comandante do Palácio dos Bandeiranteas, não foi ao segundo turno, disputado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

Estão confirmados como candidatos em Ribeirão José Carlos Agnello, com Glauber Carlos como vice (ambos do MDB), Carlos Sacomani, com Marcos Roberto vice (ambos do PMB), Guto Volpi, com Rubens Fernandes, o Rubão, vice (ambos do PL), Humberto D''''Orto, o Amigão (PSB), com Renato Foresto (PT) vice. Todas as chapas ainda dependem da aprovação do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

INTERVENÇÃO

Uma reunião realizada em 5 de novembro, que teria sido articulada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o ex-prefeito de Ribeirão Kiko Teixeira determinou a destituição do diretório do PSDB no município. Entretanto, a executiva nacional anulou a intervenção dois dias depois e autorizou a realização da convenção que confirmou o nome de Gabriel Roncon como candidato a prefeito.

O diretório estadual do PSDB, por meio de seu presidente, Marco Vinholi, emitiu uma nota na terça-feira, dia seguinte à convenção, negando a realização da mesma. O Diário teve acesso a um vídeo que, diferentemente do que disse a nota, contou com a participação de Vinholi, além de Kiko Teixeira, Flávia Dotto, mulher de Kiko, Gabriel Roncon e integrantes dos diretórios municipais do PSDB e do Cidadania.