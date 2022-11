Miriam Belchior estará na equipe de transição de Lula

Da Redação



11/11/2022 | 22:46



A ex-ministra Miriam Belchior, de Santo André, foi nomeada para exercer cargo especial na equipe de transição, sem ainda especificar qual função assumirá. A nomeação foi feita pelo coordenador da equipe de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). A expectativa do setor de infraestrutura é que ela fique à frente dessa área durante o processo de passagem entre o governo atual e o novo.

A nomeação de Miriam Belchior consta do DOU (Diário Oficial da União) de anteontem, à noite. Na mesma edição, Alckmin formalizou a participação da presidente do PT, Gleisi Hoffman, do ex-ministro Aloizio Mercadante e do ex-deputado Floriano Pesaro como coordenadores dentro do gabinete de transição. Pesaro será coordenador executivo, Gleisi cuidará da Articulação Política e Mercadante, dos Grupos Técnicos.

De acordo com a publicação, Gleisi e Mercadante irão trabalhar na transição como voluntários, diferentemente dos demais, que ganham cargos formais para atuar. Além de Belchior, Alckmin ainda nomeou na quinta-feira três outros nomes para cargo especial de transição governamental. São eles: Márcio Fernando Elias Rosa, que foi procurador-geral de Justiça de São Paulo; Pedro Henrique Giocondo Guerra; e Fábio Rafael Valente Cabral.

Os nomes anunciados na quinta-feira por Alckmin ainda não foram formalizados no Diário Oficial. Na lista, o coordenador incluiu nomes como os dos ex-ministros Guido Mantega, para o tema Planejamento, Orçamento e Gestão, e Paulo Bernardo, para a área de Comunicação.

Em setembro, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a engenheira Miriam Belchior disse, ao ser perguntada se Lula implementaria um novo PAC caso eleito: “O nosso plano de investimentos vai, evidentemente, se espelhar no que fizemos no PAC, no Minha Casa, Minha Vida. Nós já fizemos, sabemos quais são as dificuldades, aprendemos em muitas coisas e vamos além do que fizemos.”

Ela foi uma das coordenadoras do programa. Chefiou no governo Dilma Rousseff (PT), entre 2011 e 2015, a extinta pasta do Planejamento, Orçamento e Gestão – ministério que pode ser retomado com Lula –, seguindo posteriormente para a presidência da Caixa.

Considerado um dos pilares para a retomada econômica no programa do ex-presidente, o plano de investimento em infraestrutura do PT é dividido em “dois tempos”: um emergencial, focado no primeiro ano de governo, e outro estratégico, que se debruçaria sobre empreendimentos que se conectem com obras estruturantes e promovam desenvolvimento regional.

DO GRANDE ABC

Miriam Belchior foi secretária de Administração e Modernização Administrativa da Prefeitura de Santo André de 1997 a 2000. Ela coordenou o Programa de Modernização Administrativa, selecionado como uma das 100 melhores práticas públicas do mundo pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2000.

Já de 2001 a 2002 foi secretária de Inclusão Social e Habitação da Prefeitura e coordenou o Programa Santo André Mais Igual, selecionado como uma das dez melhores práticas públicas do mundo pela ONU, em 2002. Miriam foi casada com o ex-prefeito de Santo André Celso Daniel, assassinado em 2002. Os dois estavam separados desde 1996.