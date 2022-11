'Pantanal' ganha categoria de 'Melhor Telenovela' em premiação internacional

11/11/2022 | 21:09



A novela Pantanal, da TV Globo, venceu a categoria de "Melhor Telenovela" nos Prêmios Produ, do México, nesta quinta-feira, 10.

A premiação é considerada uma das mais importantes da América Latina e celebra produções lançadas na região nos idiomas português e espanhol. O remake de Bruno Luperi concorria com outras quatro novelas: Amar Profundo e Hijos del desierto, do Chile, e Luz de Luna 2 e Maricucha, do Peru.

Produzido pelo Multishow, o reality show Túnel do Amor também ganhou destaque na premiação. O programa apresentado por Marcos Mion venceu a categoria "Melhor Conteúdo Original de Realidade de Convivência".

Já a modelo brasileira Alessandra Ambrosio recebeu o prêmio de "Melhor Apresentadora de Reality de TV - Game Show" pelo programa The Cut, da HBO Max.