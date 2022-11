Bolsas de NY fecham em alta, estendendo o rali pós-CPI americano

11/11/2022 | 18:30



Após terem sua melhor sessão em dois anos, as bolsas de Nova York conseguiram fechar em alta nesta sexta-feira, 11, em uma sessão volátil. No radar, estiveram os dados de confiança do consumidor americano e expectativas de inflação do país. Além disso, a perspectiva majoritária, proporcionada pelo índice de inflação ao consumidor (CPI), de que o Federal Reserve (Fed) deve arrefecer seu ritmo de aperto monetário continuou a fornecer apoio aos índices.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,10%, aos 33.747,86 pontos, o S&P 500 ganhou 0,92%, aos 3.992,93 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,88%, aos 11.323,33 pontos. Na semana, por sua vez, as altas foram de 4,15%, 5,90% e 8,10%, respectivamente.

Indicadores divulgados pela Universidade de Michigan mostraram recuo na confiança do consumidor e aumento nas expectativas de inflação nos EUA."O relatório de novembro reafirma que a principal preocupação dos consumidores ainda é a inflação alta. As medianas das expectativas de inflação de 1 ano e 5-10 anos subiram novamente, destacando as pressões inflacionárias contínuas", analisa o Citi.

A Capital Economics avalia que, embora a impressão suave do CPI de outubro dos EUA tenha adicionado combustível ao rali em ativos "arriscados" e pesou ainda mais no dólar americano, "ainda não estamos prontos para abandonar nossas previsões de que o primeiro tenha dificuldades e o último se recupere".

Empresas de tecnologia conseguir estender o rali de ontem: Apple, Amazon e Alphabet avançaram 1,93%,4,31% e 2,63%, respectivamente.