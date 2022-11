Com medalhões em campo, Corinthians ensaia jogadas para despedida do Brasileirão

11/11/2022 | 17:37



Dono de bela campanha atuando na Neo Química Arena, onde somou 40 dos seus 65 pontos no Brasileirão, o Corinthians iniciou os trabalhos para a despedida da temporada com todos os seus medalhões em campo nesta sexta-feira. Necessitando de somente um ponto diante do Atlético-MG para fechar na quarta colocação, o técnico Vítor Pereira pode mandar um time forte a campo.

Havia a possibilidade de o treinador português dar descanso para as principais peças, mas a reapresentação do elenco após o empate com o Coritiba, por 2 a 2, mostrou justamente o contrário. Após trabalhos físicos na academia, todo mundo treinou forte em campo.

Em,a atividade com campo reduzido para simular marcação sob pressão e também como sair rápido da defesa sendo pressionado pelo rival, Vítor Pereira utilizou os laterais Fagner e Fábio Santos, além do zagueiro Gil e do meia Renato Augusto, todos ausentes no Couto Pereira. Em reta final de reabilitação, o volante Paulinho também esteve no campo.

O treinador terá de cumprir suspensão diante dos mineiros neste domingo, às 16 horas, na Neo Química Área. Mas estará acompanhando o time das tribunas. Filipe Almeida será o comandante na beira do campo.

Bruno Méndez, expulso em Curitiba, também cumpre suspensão, e Lucas Piton ainda se recupera de dores musculares, o que abre caminho para os laterais experientes jogarem. Eles voltam de suspensão. Gil deve formar dupla com Balbuena, enquanto Renato Augusto seria o maestro no meio, na vagas de Giuliano.

Com 65 pontos, o Corinthians faz sua melhor campanha desde o título de 2017, quando deu a volta olímpica após somar 72 pontos. Com a torcida prometendo encher o estádio para o adeus de 2022, a ordem é retribuir o apoio com um resultado positivo.