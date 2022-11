Magnussen tem ajuda da chuva e fatura pole para corrida sprint do GP de São Paulo

11/11/2022 | 17:30



A surpresa tomou conta do treino classificatório para a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1. O dinamarquês Kevin Magnussen contou com a ajuda da chuva e de um acidente com George Russell para faturar a primeira colocação nesta sexta-feira. O piloto do Haas havia marcado o melhor tempo quando o britânico sofreu um acidente, paralisando o treino. Quando a atividade foi retomado, a garoa voltou, obrigando os pilotos a usar pneu intermediário e impedindo que os tempos melhorassem.

A fina garoa que caía em Interlagos fez com que os pilotos fossem para a pista logo que a luz verde acendeu. A queda de temperatura, que marcava 19ºC, e a pista lisa fazem com que os carros tenham mais dificuldade de aquecer os pneus e estejam sujeitos a derrapagem e menor controle aerodinâmico. Por esse motivo também os tempos ficaram acima dos obtidos no primeiro treino livre.

Os pilotos iniciaram a classificação com pneus intermediários, mas após poucas voltas o francês Pierre Gasly inaugurou o uso de compostos macios e conseguiu pular para a ponta, dando indicativos aos demais pilotos do grid. A grande surpresa do Q1 foi Lando Norris, que se recuperou do treino livre fraco e levou a McLaren ao primeiro lugar. Os cinco eliminados foram: Nicholas Latifi (Williams), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Mick Schumacher (Haas).

Sem chuva, a organização da prova liberou o uso do DRS (asa móvel) no Q2. Novamente, Lando Norris foi quem começou na dianteira. Na segunda tentativa de volta rápida, Max Verstappen pulou para a ponta, trazendo consigo Fernando Alonso, George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren) e Lance Stroll (Aston Martin) foram eliminados.

No início do Q3, Verstappen foi para a pista colado em Carlos Sainz Jr, da Ferrari, pegando vácuo no espanhol e cravando um bom tempo. Com oito minutos, porém, o treino foi interrompido. George Russell, da Mercedes, não conseguiu fazer a curva do lago, no final da reta oposta, após pisar na grama. Ele acabou perdendo o controle do carro, só parando na caixa de brita. Neste momento, Magnussen estava na ponta.

Quando o treino foi retomado, a chuva voltou a cair. Os pilotos teriam de trocar o composto macio para o intermediário. Assim, os tempos das voltas não melhoraram e o dinamarquês conquistou sua primeira pole position na Fórmula 1, desbancando o favorito e bicampeão mundial Max Verstappen.

CONFIRA O GRID DE LARGADA DA SPRINT RACE:

1º - Kevin Magnussen (DIN/ Haas) - 1min11s674

2º - Max Verstappen (HOL/ Red Bull) - 1min11s877

3º - George Russell (GBR/ Mercedes) - 1min12s059

4º - Lando Norris (GBR/ McLaren) - 1min12s263

5º - Carlos Sainz Jr (ESP/ Ferrari) - 1min12s357

6º - Esteban Ocon (FRA/ Alpine) - 1min12s425

7º - Fernando Alonso (ESP/ Alpine) - 1min12s504

8º - Lewis Hamilton (GBR/ Mercedes) - 1min12s611

9º - Sergio Pérez (MEX/ Red Bull) - 1min15s601

10º - Charles Leclerc (MON/ Ferrari) - não marcou tempo

11º - Alex Albon (TAI/ Williams) - 1min11s631

12º - Pierre Gasly (FRA/ AlphaTauri) - 1min11s675

13º - Sebastian Vettel (ALE/ Aston Martin) - 1min11s678

14º - Daniel Ricciardo (AUS/ McLaren) - 1min12s140

15º - Lance Stroll (CAN/ Aston Martin) - 1min12s210

16º - Nicholas Latifi (CAN/ Williams) - 1min15s095

17º - Guanyu Zhou (CHN/ Alfa Romeo) - 1min15s197

18º - Valtteri Bottas (FIN/ Alfa Romeo) - 1min15s486

19º - Yuki Tsunoda (JAP/ AlphaTauri) - 1min16s264

20º - Mick Schumacher (ALE/ Haas) - 1min16s361