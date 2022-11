João Vitti, sogro de Tatá Werneck, tem celular roubado no Rio de Janeiro

11/11/2022 | 17:11



Que susto! Segundo a colunistas Fábia Oliveira, João Vitti foi vitima de um assalto, na última quinta-feira, dia 10. Tudo aconteceu por volta das 19h, no centro do Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, o ator estava na frente de um teatro, encostado em uma parede com o celular na mão, quando um motoqueiro, que estava na contramão, roubou o aparelho.

Ainda, Fábia contou que obteve informações de como João ficou após o roubo, segundo ela, ele nunca havia sido assaltado e ficou consternado com a situação. Ele estava no local para participar da abertura do Festival Internacional das artes da Língua Portuguesa, porém, voltou para casa após o susto.