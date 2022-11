Emma Thompson se sentiu humilhada após marido ter affair com Helena Bonham Carter

11/11/2022 | 15:10



Torta de climão? Emma Thompson surpreendeu u a web ao confessar que se sentiu humilhada pelas traições do ex-marido, o diretor e ator Kenneth Branagh, com Helena Bonham Carter, sua colega de trabalho em Harry Potter. A fala foi dita em entrevista à revista New Yorker, onde a atriz também falou sobre a carreira.

Thompson firmou seu relacionamento com o cineasta em 1989, com quem manteve um relacionamento estável até o fim de 1995, logo após a estrela ter descoberto a traição. Antes do affair, que levou o casamento ao fim, as intérpretes de Bellatrix e de Sibila Trelawney eram amigas. As duas já haviam contracenado juntas em Retorno a Howard's End, de 1992, antes de viverem personagens na saga escrita por J.K. Rowling.

Carter e o marido da amiga ficaram próximos ao interpretarem um casal em Frankenstein de Mary Shelley, de 1995, dirigido e estrelando por Branagh. Nos bastidores da produção, a atriz e o diretor deram início ao namorico escondido que dariam fim ao casamento de Kenneth - e da amizade entre as duas.

Quando a atriz de Matilda descobriu, ela relatou se sentir não apenas humilhada, mas nada amável. Aparentemente, este não havia sido o primeiro caso de traição do ator:

- Eu estava totalmente, totalmente alheia ao fato de que ele tinha relacionamentos com outras mulheres nos sets. O que aprendi foi como é fácil ser cegado pelo próprio desejo de enganar a si mesmo. Eu fiquei meio morta. Qualquer sensação de ser uma pessoa amável ou digna desapareceu completamente.

Hoje, a estrela é casada com Greg Wise, com quem compartilha a vida há 27 anos.

- Foi ele que pegou os cacos e os colocou no lugar.

Mesmo tendo experiências ruins, ela disse que tirou proveito das próprias dores na atuação. Em Simplesmente Amor, filme que estrela ao lado de Alan Rickman, ela canalizou as experiências para dar tudo de si nas cenas de tristeza da personagem.

-Aquela cena da minha personagem sentada na cama chorando eu conheço bem por ser algo pelo que todo mundo já passou. Eu tive o meu coração muito quebrado pelo Ken. Então eu sabia o que era encontrar aquele colar que não era para mim. Não foi exatamente daquela forma, mas todo mundo já passou por isso.