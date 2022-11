Moradores de Santo André pintam rua para a Copa

Pedro Lopes

Especial para o Diário



11/11/2022 | 17:59



Faltam oito dias para a Copa do Mundo começar, e uma tradicional prática do torcedor brasileiro é realizar a pintura de suas respectivas ruas, mostrando um sentimento maior de torcida pela Seleção Brasileira.



Pelo segundo Mundial consecutivo, a Rua Turiaçu, localizada no bairro Vila Alice, em Santo André, estará decorada. O idealizador André Luiz Duarte César, comenta sobre o início deste ato simbólico.



“Tudo começou na Copa do Mundo de 2018. Na época eu tinha 16 anos, estava um dia em casa e lembrei que algumas pessoas costumam pintar a rua nessa época, e eu comentei com a minha família que nós nunca fizemos isso e parecia uma coisa legal, nisso meu pai comprou a ideia e nós realizamos, chamamos uns amigos e fomos para a rua”, disse.

Para o Mundial do Catar deste ano, ele conta que “da minha família foram umas 15 pessoas, e mais uns amigos que chamamos. Meu pai comprou tudo antes, pegamos uma lata de tinta de cada cor e pintamos”. Mas claro que sempre existem os opositores, e dessa vez, André fala que houve intervenção policial durante a pintura da rua.



“Então, como o desenho fica na frente da nossa casa, falei com os vizinhos que moram do lado, e todos concordaram. Mas durante o processo, teve um pessoal que chamou a Polícia Militar, não sabemos de quem foi a reclamação, mas o motivo maior foi por conta da passagem dos carros, coisa que não era problema, porque nós deixávamos todos passarem”, relata.



“Demorou muito (pintar a rua), fizemos tudo em um dia inteiro, começamos às 11h e terminamos por volta das 19h”, completou. Para ele, este ato é “muito legal, desde que fizemos a primeira vez em 2018 sentimos um diferencial, principalmente quando um vizinho viu a gente pintando e pediu permissão para tirar foto com um drone. Nós fazemos churrasco, é uma alegria”.



Caso o Brasil seja campeão pela sexta vez, ele diz que “não pensamos em nada ainda. Na hora nós pintamos as estrelas e eu dei a ideia de colocarmos as seis, mas (até lá) dá para pensar em alguma coisa”.