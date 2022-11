Bolsonaro encaminha indicação de Daniel de Macedo para recondução de cargo na DPU

11/11/2022 | 14:29



O presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou Daniel de Macedo para mais um mandato de dois anos como defensor público-geral federal da Defensoria Pública da União (DPU). A indicação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e encaminhada ao Senado para apreciação.

Da lista tríplice do DPU, Macedo, atual titular do cargo, foi o nome mais votado, com 507 indicações, representando 75% do total, a maior margem na história da categoria.

Macedo precisará ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e depois aprovado em votação no plenário antes de ser devidamente nomeado.