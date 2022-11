Guardiola detona City x Liverpool na Copa da Liga Inglesa logo após final da Copa

11/11/2022 | 14:22



Com somente três equipes grandes classificadas, o sorteio das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa colocou os favoritos Manchester City e Liverpool frente a frente. A data do confronto, contudo, revoltou o técnico Pep Guardiola, que pode ter muitos desfalques. A partida será dois dias após a final da Copa do Mundo do Catar, dia 20 de dezembro, e o treinador ironizou, dizendo que ele e o comandante rival Jürgen Klopp terão de entrar em campo.

"Ele (Klopp) vai jogar como lateral-esquerdo, eu vou jogar como meio-campista. Esta é a estratégia. Não sei quantos jogadores nós ou o Liverpool teremos", detonou o treinador.

A revolta tem explicação. O espanhol acha que um compromisso tão importante poderia ser disputado um pouco depois da Copa para os convocados descansarem. Após a competição no Catar, muitos jogadores terão de ganhar folga e ele pode ter comandados até as fases finais.

"Não sei quantos jogadores teremos (em condições de encarar o atual campeão Liverpool). Ryad (Mahrez) infelizmente não vai, Erling (Haaland), Sergio (Gomez) e Rico (Lewis), também não. O restante vai para a Copa do Mundo. Se passar da fase de grupos, das oitavas de final, das quartas de final. Então eles precisam ter dias de folga", seguiu na bronca.

O outro grande classificado às oitavas da Copa da Liga Inglesa é o Manchester United, que terá pela frente o Burnley. Com escalações mistas ou com reservas, Chelsea, Arsenal e Tottenham se despediram na terceira fase, garantindo mais datas para descanso. Já City e Liverpool sonham com a taça.