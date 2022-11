The Witcher: A Origem, da Netflix, ganha novo teaser

Da Redação

Do 33Giga



11/11/2022 | 13:55



Ambientada em um mundo élfico, 1.200 anos antes do que acontece em The Witcher, a nova série The Witcher: A Origem conta a história da luta sangrenta que levou à criação do primeiro protótipo de bruxo. A série da Netflix também retrata um conflito que resultou na Conjunção das Esferas, momento no qual os mundos dos monstros, dos humanos e dos elfos passaram a ser um só.

Veja, a seguir, o novo teaser de The Witcher: A Origem, que estreia em 25 de dezembro.

The Witcher: A Origem é dividida em quatro episódios, comandados pelo showrunner e escritor Declan De Barra, dirigida por Sarah O’Gorman e Vicky Jewson e produzida por Lauren Hissrich, Matt O’Toole, Platige Films (Tomek Baginski & Jarek Sawko) e Hivemind (Jason Brown & Sean Daniel).

A série traz, no elenco:

Sophia Brown e Laurence O’Fuarain interpretando Éile e Fjall, dois guerreiros afastados de seus clãs,

Michelle Yeoh como Scían, uma mestre da espada e a última de sua tribo,

Mirren Mack como a Princesa Merwyn,

Lenny Henry interpretando o chefe Sage Balor

e Minnie Driver interpretando Seanchaí.

Francesca Mills é Meldof, Zach Wyatt e Lizzie Annis são gêmeos celestiais Syndril e Zacaré, e Huw Novelli o Brother Death.