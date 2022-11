Sergio Pérez crava melhor tempo no 1º treino do GP de São Paulo em Interlagos

11/11/2022 | 13:43



A Fórmula 1 deu a largada para as atividades do fim de semana com o primeiro treino livre do Grande Prêmio de São Paulo. O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, cravou o melhor tempo, com 1min11s853, ficando apenas quatro milésimos à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen ficou em terceiro, com 1min11s861.

Com a agenda apertada por causa da corrida sprint de sábado e o treino classificatório nesta sexta-feira, os pilotos não demoraram para partir para a pista de Interlagos. As equipes precisam do maior número de dados possível para encontrar soluções nas atividades seguintes.

Desde o início o bicampeão Max Verstappen tomou a dianteira, conseguindo baixar o tempo da casa de 1min14s. Quem surpreendia era o finlandês Valtteri Bottas, brigando pelas primeiras colocações. Após completarem as primeiras voltas, os pilotos se recolheram nos boxes. O primeiro a retornar para a pista foi Sergio Pérez. O mexicano da Red Bull quase dois segundos mais rápido que seu companheiro de equipe. Verstappen também melhorou seu tempo, mas ficou atrás de Pérez. As demais escuderias, no entanto, não conseguiam seguir o mesmo ritmo.

As Mercedes, de Lewis Hamilton e George Russell, estiveram mal durante boa parte do treino livre. Sem alcançar o melhor rendimento, os britânicos estavam no fim do pelotão e começavam a se preocupar com o restante do fim de semana. Nos últimos minutos da atividades, Russell liderou a escuderia alemã para tentar uma aproximação com a Red Bull.

Após nova parada nos boxes, Verstappen voltou para a pista e não conseguiu melhorar sua performance e acabou ultrapassado por Charles Leclerc, da Ferrari, que pulou para o segundo lugar. O mesmo aconteceu com Sergio Pérez. Um dos motivos pode ser a queda na temperatura da pista que, ao longo da atividade, caiu de 50ºC para 45,5ºC.

O primeiro treino livre se encerrou com a expectativa de luta entre as Red Bulls e a Ferrari de Charles Leclerc pela pole position da sprint race. O treino classificatório acontece logo mais às 16h.