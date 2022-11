Maioria dos países da UE estará em recessão no 4º tri, prevê comissário europeu

11/11/2022 | 13:33



O comissário europeu para Economia, Paolo Gentiloni, afirmou nesta sexta-feira, 11, que espera que a maioria dos Estados da União Europeia (UE) esteja em recessão no quatro trimestre deste ano. Segundo Gentiloni, as perspectivas para o próximo ano enfraqueceram e a previsão é que a economia da UE cresça apenas 0,3% em 2023, antes de uma recuperação progressiva para 1,6% em 2024.

Gentiloni também destacou que a expectativa é que o pico da inflação seja no fim deste ano. "Projetamos que a inflação global atinja 9,3% na UE e 8,5% na área do euro, e desacelere apenas levemente no próximo ano, para 7,0% e 6,1%, antes de cair com mais força em 2024". Segundo ele, a previsão é que o PIB da UE seja de 3,3% em 2022.

O comissário ainda destacou que a suposição é que o "aperto da política monetária deve continuar sem induzir ajustes desordenados nos mercados financeiros".

Gentiloni ainda ressaltou que as tensões geopolíticas devem seguir no próximo ano, mas que os atuais níveis de armazenamento de gás devem ser suficientes para garantir que a União Europeia passe pelo inverno, expandindo as importações de GNL, mas tornando o reabastecimento para o inverno de 2023 e 2024 "mais desafiador".