Aaron Carter viu Michael Jackson com cueca branca apertada quando tinha apenas 15 anos de idade

11/11/2022 | 13:10



Revelações! O veículo New York Post teve acesso ao livro de memórias póstumas de Aaron Carter, que foi encontrado morto em sua banheira no último sábado, dia 5, aos 34 anos de idade.

Em um dos trechos divulgados pelo jornal foi revelado que Aaron passou por um momento inusitado quando tinha apenas 15 anos de idade. Na ocasião, ele dormiu na casa de Michael Jackson e acordou assustado com o músico apenas de roupa íntima na sua frente.

Michael e eu fomos para a casa principal sozinhos e fomos para a área de seu quarto. Depois de um tempo, eu disse que estava pronto para dormir. Obviamente, havia toneladas de cômodos na casa. Mas ele puxou este berço ao lado de sua cama que já estava feita. Eu nunca pedi o berço, mas lá estava. Eu não me importei, estava cansado. Ele apagou as luzes e se deitou na cama, e fomos dormir, contou.

E, continuou com o relato:

Algumas horas depois, algo me acordou. Sentei-me e encontrei Michael ao pé da minha cama em sua cueca apertada e branca. Não sei se ele estava sonâmbulo ou o que, mas parecia ainda estar dormindo.

Segundo Aaron, o assunto nunca foi abordado com o rei do pop, mas assim que ele acordou, Michael não estava mais no quarto. Eita!

Hillary Duff lamenta lançamento do livro

Ex-namorada de Aaron, Hillary Duff se pronunciou sobre o livro que será lançado no próximo dia 15 de novembro. A cantora e atriz enviou uma nota ao jornal britânico Daily Mail e falou:

É realmente triste que, apenas uma semana após a morte do Aaron, uma editora parece estar lançando um livro de forma imprudente para capitalizar com essa tragédia sem tomar o tempo ou o cuidado apropriados para verificar a validade desse trabalho. Diluir a história de vida de Aaron para o que parece ser uma isca de cliques não verificada para lucro é nojento. De forma alguma eu tolero lançar alguma luz sobre o que é tão obviamente um roubo de dinheiro mercenário e insensível.

Vale pontuar que na obra, Aaron revelou que Hillary perdeu a virgindade com ela aos 13 anos de idade:

Hilary e eu perdemos a virgindade juntos em um hotel... Em LA. Acho que era o aniversário dela, talvez o 13º [28 de setembro de 2000], mas não lembro. Os amigos dela entraram e nós apenas gritamos para eles saírem.