Lewis Hamilton ganha mural feito por Eduardo Kobra e visita escola estadual em São Paulo

11/11/2022 | 13:10



Lewis Hamilton, que está no Brasil para o Grande Prêmio em Interlagos, não cansa de aproveitar a estadia - e, praticamente, já se considera brasileiro desde que ganhou um título de cidadão honorário.

O automobilista visitou na última quinta-feira, dia 10, um colégio estadual na região sul de São Paulo, a Escola Estadual Lasar Segall. O convite veio diretamente do Instituto Ayrton Senna já que o heptacampeão da Fórmula 1 é muito engajado em questões sociais.

Por lá, além de conversar com alguns alunos que estavam em aulas, Lewis ainda ganhou uma baita homenagem feita por Eduado Kobra. Em uma das paredes da escola foi inaugurado um mural com o rosto do piloto segurando o capacete de Ayrton Senna e a bandeira do Bras