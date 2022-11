O encontro dos memorialistas. Eles fizeram o 15º Congresso. No palco, uma aula do professor Martins. Na tela, a lembrança que começa em 1990.

Ademir Medici

As sete cidades foram representadas no Auditório Heleny Guariba, por quem faz memória. Faltaram: os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores do Grande ABC, as autoridades judiciais, mas lá estava o professor José de Souza Martins, que afirmou: “Prefeitos e vereadores não conhecem a nossa história”.

O que fazer: é preciso socializar conhecimentos e corrigir informações falsas distribuídas no passado – nominalmente, o professor citou José Luiz Flaquer, o senador famoso.

Outra citação de Martins foi a página Memória do Diário, com o obituário publicado diariamente: “Quem morre no ABC geralmente não nasceu no ABC, não tem raízes na região, daí a importância de se criar uma cultura de integração que envolva a todos”.

O professor enalteceu o operário. Sua capacidade de pensar, de descobrir soluções muitas vezes não encontradas pelos diplomados em cargos de chefia.

Destacou os lugares da memória a serem identificados. Lamentou o apagamento da história. Lembrou as disputas de futebol entre os próprios operários. Recordou conversas com Philadelpho Braz. Rememorou o II Congresso de História, realizado em 1992, em São Bernardo, como um dos mais importantes. E fez verdadeira poesia ao citar as origens de uma roseira que tem em sua casa.

Reconstruiu a fala ouvida de um médico, em conversa com uma paciente.

- Onde dói, senhora?

- Eu estou com dor na mãe do corpo.

Caro leitor, você saberia dizer quem é a mãe do corpo de uma mulher? Martins respondeu, mas não vamos revelar. Sua conferência foi tão importante, minuciosa, detalhista, que merece ser reproduzida palavra por palavra, e distribuída nas escolas, nas fábricas, nas igrejas, nos shoppings, nos sindicatos (patronais e de trabalhadores), em toda parte, em especial nos gabinetes dos nossos políticos, que deram de ombros para o 15º Congresso de História. Congresso que só aconteceu porque os nossos estudiosos não deixaram por menos.

NA TELA - O primeiro dia do encontro contou com um slide show em homenagem a todos que ajudaram a construir o Congresso de História ao longo dos seus 32 anos. Prestaram atenção? Trinta e dois anos. Esse congresso merece respeito.

Crédito das fotos 1 - Rodolfo Albiero

QUARTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2022. A foto oficial do 15º Congresso de História do Grande ABC. Nos destaques, professor Martins e Ditinho da Congada

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 13 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8230

MANCHETE – Collor é denunciado por crime comum.

Procurador Aristides Junqueira responsabiliza presidente afastado por corrupção passiva e formação de quadrilha.

MEMÓRIA – Marcado para a próxima terça-feira (17-11-1992) o lançamento do livro “Antecedentes Históricos do ABC Paulista”, de Wanderley dos Santos.

