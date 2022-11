Missão cumprida. Vitorioso o Congresso de 2022. Com Santo André, o início do ciclo 3. Que venha 2024, em São Bernardo.

Ademir Medici

12/11/2022 | 00:06



O 15º CONGRESSO HOJE – 4º e último dia

9h – Caminhada monitorada pelo Centro Histórico de Santo André.

Início - Centro Cívico do Paço Municipal.

Final - Cine-Teatro Carlos Gomes.

Monitoria - Equipe do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Crédito da foto 1 – Montagem: Rodolfo Albiero, com a colaboração de São Caetano

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

MARCAS. A arte do 15º Congresso em Santo André, a sacolinha do 9º Congresso de São Bernardo: temas pensados para estudar, discutir e valorizar o Grande ABC

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 12 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8229

MANCHETE – Desemprego cai na região, diz pesquisa do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano, futura USCS).

SANTO ANDRÉ – A cidade ganha a Casa do Olhar.

SÃO CAETANO – Maurilio Teixeira assume a Prefeitura por 15 dias, na licença do prefeito Luiz Tortorello e do vice João Tessarini.

Câmara aprova projeto de lei que autoriza o Executivo a ceder área pública por 15 anos à AD São Caetano, no Espaço Verde Chico Mendes.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Alemanha 74.

Argentina 78.

E o tetra não veio.

Texto: Milton Parron

O programa Memória deste final de semana, o sétimo da série sobre mundiais de futebol, focalizará os campeonatos de 1974, na Alemanha, e 1978 sediado pela Argentina. Em ambos o Brasil não chegou às finais.

Para o certame da Alemanha o selecionado brasileiro começou a ser prejudicado antes de sair do País: péssima convocação feita pelo técnico Zagalo atendendo conveniências pessoais da cartolagem que mandava no futebol.

O Brasil teve jogos preparatórios contra adversários inexpressivos que só serviram para provocar contusões em nossos atletas, sendo o mais grave em Clodoaldo que acabou alijado daquele mundial.

Para agravar, poucas vezes se viu tantos jogadores mercenários numa mesma seleção exigindo o estabelecimento dos valores como premiação por jogos ganhos.

Conclusão, em sete ganhamos apenas três e ficamos num vexatório quarto lugar.

Em 1978, na Argentina, também não chegamos às finais, mas não demos vexame. O técnico Claudio Coutinho, com seus esquemas táticos meio complicados, levou um ótimo selecionado, mas, infelizmente, acabamos prejudicados pela péssima conduta extrafutebol dos jogadores do Peru que facilitaram a vitória dos argentinos que precisavam golear os peruanos para prosseguir aspirando o título, e conseguiram.

Esse um resumo do programa que além de lances inesquecíveis dos referidos mundiais, também apresentará depoimentos de personagens importantes que deles participaram.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). O Brasil nas Copas – 1974 e 1978. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 23, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

A história dos Demônios da Garoa, sua apresentação no Lar da Mamãe Clory e a notícia de que, em 2023, serão 80 anos do grupo que nasceu entre o Brás e a Mooca.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

HOJE

Dia do Psicopedagogo

Dia do Supermercado

Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.

SANTOS DO DIA

Josafá Kuncewycz

Livino. Missionário.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Alcobaça (BA), Amaporã, Planaltina do Paraná e Realeza (PR), Armação dos Búzios (RJ), Batayporã (MS), Borborema (PB), Campo Alegre de Goiás, Cromínia e Mairipotaba (GO) e Goiatins e Itacajá.

EM 12 DE NOVEMBRO DE...

1912 - Joaquim Pantaleão Nascimento nasce em Floresta (PE). Acompanha o auge do cangaço e depois muda para São Paulo e para São Bernardo. O conhecemos no Jardim Calux, já velhinho, e aprendemos muito sobre a memória brasileira com ele.

1967 - Manchete do “News Seller”, antecessor do Diário: "Descaso de médicos oculistas de Santo André condenado".

A Campanha da Visão na cidade é suspensa por falta de colaboração dos médicos do Instituto de Higiene Visual.

2017 – Chegava ao seu final o 14º Congresso de História, em Rio Grande da Serra, com uma viagem de ônibus pelos pontos históricos e turísticos da cidade.