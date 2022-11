A força dos memorialistas. O Grande ABC sempre abriu espaço a eles. E sempre incentivou os acadêmicos. Resultado: a memória local valorizada.

Ademir Medici

Também é importante valorizar a participação da escola, em todos os seus níveis, envolvendo alunos e professores. Os congressos que tiveram essa preocupação alcançaram êxitos maiores.

Os encontros que o Grande ABC realiza, desde o tempo do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória), cobraram de quem de direito medidas voltadas à valorização da história nas sete cidades.

As cartas coletivas debatidas e aprovadas ao final de cada congresso se transformaram em documentos importantes para que essa cobrança fosse feita, inclusive com a autocrítica dos órgãos públicos oficiais.

MODELO – “Memória” deixa uma proposta: a listagem de congressos de história realizados em outras regiões. Que congressos são estes? Que caminhos seguem todos eles? Quem sabe seria viável a realização de encontros entre regiões. Imaginamos que as dificuldades encontradas pelos pesquisadores do Grande ABC sejam semelhantes às nossas.

O 15º CONGRESSO HOJE – 3º dia

Local: Auditório Heleni Guariba, ao lado do Teatro Municipal de Santo André, junto ao Paço Municipal.

9h30 – Mesa 3 – Desenvolvimento e patrimônio cultural.

13h30 – Mesa 4 – Manifestações culturais e salvaguarda do patrimônio imaterial.

16h30 – Roda de conversa 3 – Manifestações culturais: tradição e resistência.

18h – Apresentação da Orquestra de Violeiros.

19h – Roda de conversa 4 – Cultura na periferia.

NOTA – O programa completo do 15º Congresso de História do Grande ABC está no “face” da Memória (endereço no alto da página).

Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz Romano

RIBEIRÃO PIRES, 2015. Participantes da mesa memória e colecionismo. Walter Carreiro (o primeiro à esquerda), Luiz Romano, Cecília Camargo, (?), Octávio David Filho e João Paulo de Oliveira

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Pandemia, 200 anos da Independência, eleições e os 133 anos da proclamação da República.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 11 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8228

MANCHETE – APAE de Santo André fecha por falta de verbas.

Entidade depende de liberação de recursos da LBA (Legião Brasileira de Assistência) para continuar funcionando.

Oitenta e seis funcionários em greve por reajuste salarial.

HOJE

Dia do Soldado Desconhecido

Dia do Diretor de Escola

SANTOS DO DIA

Martinho de Tours

Menas

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Vinte e sete cidades aniversariam em 11 de novembro, entre as quais: Água Limpa (GO), Alvorada (TO), Anaurilândia (MS), Areia Branca (SE), Boca da Mata (AL), Condado (PE), Governador Newton Bello (MA), Guairacá (PR), Gurupá (PA), Iconha (ES), Lacerdópolis (SC), Livramento (PB), Mangaratiba (RJ), Massaranduba (SC) e Nova Russas (CE).

EM 11 DE NOVEMBRO DE...

1972 – Inaugurado o Hospital Universitário Padre Anchieta, que servirá como hospital escola aos alunos de Medicina da Fundação Universitária do ABC.

NOTA – Na verdade, tratava-se da reinauguração do velho Hospital Anchieta, da Rua Silva Jardim, em Santo André, tantas vezes fechado, reaberto e reinaugurado.

Equipe do Santos FC janta na Porteira dos Pampas, em São Bernardo. Entre os jogadores, o Rei Pelé.