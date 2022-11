Último show de Gal Costa, que aconteceu no Coala Festival, deve virar disco

11/11/2022 | 12:11



Gal Costa continua sendo um dos assuntos mais comentados da semana. Nesta sexta-feira, dia 11, fãs, familiares e amigos estão se despedindo da cantora em São Paulo. Em meio a tantas emoções, o jornal O Globo noticiou que o último show da diva, que aconteceu no Coala Festival, deve ser tornar um disco.

O veículo conversou com o diretor musical Marcus Preto, que participou da produção do evento em São Paulo, no dia 17 de setembro de 2022.

- Foi um show especial demais. Gal saiu muito emocionada. Foi uma catarse, o público a abraçou, foi muito caloroso com ela.

Os planos de transformar a apresentação em disco já eram antigos, mas ganharam um peso muito maior com a morte da cantora. A qualidade do material está sendo avaliada pela gravadora, que deverá dar um retorno em breve.