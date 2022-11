Membros do Titãs alteram fotos de perfil e fãs especulam reunião da banda para 2023

11/11/2022 | 12:11



Os membros do Titãs causaram um alvoroço entre seus fãs na última quinta-feira, dia 10, após trocarem as fotos de seus perfis pessoais nas redes sociais. Os atuais e ex integrantes escolheram uma estética preto e branco e levantaram suspeitas sobre uma possível reunião em 2023.

Vale lembrar que, no próximo ano, a banda comemora exatos 40 anos de carreira. Atualmente, ela é formada por três membros originais, Ségio Britto, Branco Mello, Tony Bellotto, o guitarrista, Beto Lee, e o baterista, Mario Fabre.

Nas redes sociais, os fãs se animaram com a troca de fotos de perfil e já começaram a cogitar a possibilidade de uma reunião de comemoração para 2023. Mas, apesar da ansiedade causada, nenhum dos artistas se pronunciou sobre o assunto.

Aqui vai uma curiosidade: o grupo não se apresenta com a formação inicial desde a saída de Arnaldo Antunes em 1992, que foi seguido por Nando Reis em 2002, depois Charles Gavin em 2010, e Paulo Miklos em 2016.

E aí, será que eles vão se reunir ou não?