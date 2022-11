Aos 16 anos de idade, atriz McKenna Grace revela cirurgia na coluna: Momento mais difícil da minha vida

11/11/2022 | 12:11



A atriz McKenna Grace, de apenas 16 anos de idade, usou as suas redes sociais para contar que passou por uma cirurgia na coluna recentemente. Com um vídeo ao lado de médicos e enfermeiros ela abriu o coração:

Faz um mês desde que meu cirurgião de coluna, Dr. Skaggs, do Cedars-Sinai, literalmente mudou minha vida. Ocasionalmente, a vida imita a arte e na noite em que foi exibido o meu episódio de Handmaid's Tale, onde eu estava em uma cama de hospital, eu estava realmente em uma cama de hospital de verdade. As redes sociais mostram apenas o que queremos que as pessoas saibam ? muitas vezes não vemos os lados feios, duros e menos lisonjeiros de uma pessoa e de sua vida.

Em seguida, ela contou sobre as tentativas de esconder alguns assuntos sobre a sua vida:

Para mim, tem sido mais fácil esconder minhas lutas e inseguranças e talvez escrever sobre elas em músicas, mas isso não as resolveu. Definitivamente vou elaborar mais sobre tudo isso porque minha vida e quem eu sou e quero ser definitivamente mudaram, mas por enquanto...

Grace então começou agradecendo todas as pessoas que ficaram ao seu lado:

Quero agradecer ao Dr. Skaggs e sua equipe, médicos e enfermeiros, minha incrível equipe de enfermeiras (que merece seu próprio post depois), minha mãe e meu pai que nunca saíram do meu lado e meus amigos que me mostraram que estão aqui nos momentos emocionantes / divertidos, mas também estariam lá no momento mais difícil da minha vida.