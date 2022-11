Palavra do Leitor - 11 de novembro de 2022

Da Redação



Gal Costa

A grande diva da música brasileira Gal Costa, com seu falecimento aos 77 anos, deixa enorme saudade, e legado extraordinário como das maiores intérpretes da música brasileira (Cultura&Lazer, ontem). Que ao longo de sua brilhante carreira gravou canções que se eternizam na nossa memória. E esta baianíssima cantora, mulher de gestos discretos, no palcoafinadíssima, se transformava com a sua inigualável voz. Vá em paz, Gal Costa!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Rolando Boldrin

Que tristeza saber da morte do maior contador de causos do Brasil. A passagem de Rolando Boldrin deixa órfã a cultura caipira, da qual ele era entusiasta e ativista (Cultura&Lazer, ontem). Quantas duplas sertanejas saíram do absoluto anonimato para as trilhas do sucesso graças à capacidade de lapidação deste brasileiro gigante, em uma época em que não existia internet e a rádio e a TV eram os únicos atalhos para se chegar ao grande público. Uma perda imensa para o País! Que descanse em paz.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

Manifestações ­- 1

''Relatório final da Defesa não aponta fraude em urnas e chega à mesma contagem de votos do TSE'' (Política, ontem). A manifestação por todo o Brasil defronte aos quartéis são espontâneas e pacíficas, apenas questionando explicações, esclarecimentos que pairam sobre urnas eletrônicas e seus resultados. O povo que está na rua não é mercenário nem a troco de sanduíche com mortadela, mas num direito de democrática transparência para redimir dúvidas.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Manifestações ­- 2

O ápice do desrespeito é a perda do respeito por si mesmo e, com sitiadas exceções individuais, integrantes das duas Casas acomodaram-se em poltronas nesse patamar. Que raios de Congresso foi esse que elegemos em 2018? Eleitos para representar a sociedade, como expressão de sua soberania, dedicam-se, em ampla maioria, a fazer negócios, cuidar de reeleições, usar recursos públicos para objetivos políticos pessoais e perenizar currais eleitorais. Não veem povo, sem alternativas, à porta dos quartéis pedindo aos militares que façam o que eles, detentores de mandato, não fazem? Veem, sim, mas não são freio nem contrapeso, não são coisa alguma e para nada servem, seja nas calmarias, seja nas tormentas.

Percival Puggina - Capital

Manifestações ­- 3

Afê! Isso já encheu o saco. Perdeu e ponto, Bolsonaro vive há anos na política, sempre é eleito e nunca questionou. Agora que perdeu fica aí fazendo barderna.

Mary Gomes - do Facebook

Poder

Mal as urnas decidiram quem será o próximo presidente do Brasil, Renan Calheiros segue sua caçada a fim de abater Artur Lira da presidência da Câmara. Outros parlamentares atuam para manter Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Com a nova composição do Congresso daria muito bem para trocar os chefes dessas casas, mas não tenhamos esperanças, o brasileiro que fique vigilante, pois esses representantes estão preocupados em resolver seus próprios interesses, logo em suas agendas o povo não existe.

Izabel Avallone - Capital

Máscara de proteção

Eu não paro de usar tão cedo. Além de me proteger da Covid, faz dois anos e meio que não tenho uma gripe, crise derinite ou sinusite. Viva a máscara e a ciência!

Viviane Milanezi - Santo André

Economia regional

''Rede Coop vai investir R$ 22 milhões e gerar 200 empregos em Santo André'' (Prjmeira Página, ontem). Santo André. Farmácias, supermercados e óticas. E a Fundição Tupy indo embora. Triste.

Marcos Silva - do Facebook