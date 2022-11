O desequilíbrio da República

Dirceu Cardoso Gonçalves



11/11/2022 | 12:00



República é a forma tripartite de poder que emana do povo (através do voto) e em nome dele é exercida. Legislativo, Executivo e Judiciário são os seus três poderes, que, segundo o artigo 2º da Constituição de 1988, são "independentes e harmônicos entre si". Não é a percepção do que ocorre atualmente em nosso País. A Carta Magna e o ordenamento jurídico dela decorrente estabelecem os direitos e deveres dos ocupantes dos três poderes que, para a saúde do regime têm de ser rigorosamente observados e exercidos. Desde sua proclamação, em 1889, a República brasileira já sofreu muitos trancos.

A falta (ou excesso) de resolutividade dos titulares dos três poderes é a grande responsável pelo desequilíbrio. Começou pelos parlamentares que, incapazes de finalizar suas questões dentro de suas casas legislativas, passaram a recorrer ao Judiciário para mudar decisões que não conseguiram pelo voto. O mau hábito ­- de não assumir a responsabilidade do poder ­- se alastrou e hoje toma conta da política nacional, estadual e até municipal onde, em vez de terminar no Legislativo, as leis são questionadas no Judiciário.

Mais recentemente, quando a polarização política aumentou e começaram a proliferar os pedidos de impeachment do presidente da República e de ministros dos tribunais superiores, o Legislativo vem falhando. Em vez de colocar os requerimentos em discussão e votação ­ conforme determina a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950 -­ os presidentes da Câmara e do Senado os engavetam para, talvez, tê-los como moeda de troca e instrumento de negociação política. A partir de então, os pedidos de afastamento de autoridades, com ou sem razão,tornaram-se ferramentasde desgaste político do adversário.

Pior ainda foi a postura do Senado que obedeceu a determinação do Supremo Tribunal Federal, instalando a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, que começou como investigação e terminou parecida a espetáculo circense. Igualmente deplorável a autorização que a Câmara aprovou para a prisão e processo ao deputado Daniel Silveira, rompendo a tradição de não permitir a violação da imunidade de seus membros e, quando era necessário, puni-los pelo Conselho de Ética.

Com o recuo de Senado e Câmara e do próprio Executivo ­- que cedeu quando o STF o impediu de nomear o diretor da Polícia Federal, deu-se o passo decisivo para o Judiciário ­- no lugar de quadrar e interpretar a Constituição ­ passar também a legislar e governar. Feito ponta-de-lança, o ministro Alexandre de Moraes tem tomado atitudes inusitadas em toda a história da suprema corte, como os inquéritos onde é vítima, autor investigador e julgador, definido pelo seu colega, ex-ministro Marco Aurélio, como "inquérito do fim do mundo".

Precisamos reequilibrar a nossa República. O Legislativo e o Executivo têm de exercerintegralmente suas responsabilidades e o Judiciário ater-se às próprias atribuições. Só assim aquelas casas legislativas poderão gozar do respeito tanto do presidente da República quanto dos ministros e procuradores das altas esferas e da Nação.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).