Umbelino volta a dar as caras no cenário político

Da Redação



11/11/2022 | 11:53



Sumido desde o episódio no qual o ex-deputado Arthur Mamãe Falei cometeu crime ao assediar mulheres refugiadas da guerra da Ucrânia ­ foi cassado pela Assembleia paulista com votação unânime na Casa, na sessão do dia 17 de maio último ­, Pedro Umbelino ressurgiu recentemente no cenário político de São Caetano. Ele pegou carona na polêmica do humorista Léo Lins, que teve apresentação no Teatro Santos Dumont cancelada depois de críticas bem-humoradas ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Umbelino, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), foi à porta do teatro e também fez uma live ao lado de Lins. Foi ele, aliás, quem deu a ideia para que o grupo que aguardava para acompanhar o show de Lins fosse promover ato de protesto contra o cancelamento do show na frente da residência do prefeito.

Bastidores

