Conheça atrações de aventura e ecoturismo em Campos do Jordão

Redação

Do Rota de Férias



11/11/2022 | 11:55



Com montanhas de até dois mil metros de altura e cenários naturais belíssimos, a região da Serra da Mantiqueira oferece ótimas opções de aventura e ecoturismo em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Confira atividades legais para aproveitar a Suíça Brasileira.

Aventura e ecoturismo em Campos do Jordão

Os parques, florestas e lagos de Campos, são motivos perfeitos para quem busca por experiências ao livre e conexão direta com a natureza. As opções mais procuradas pelos turistas vão desde caminhadas pelas trilhas até mountain bike, trekking, cavalgada e arvorismo, que podem ser organizados por operadores como o Aventoriba ou ainda praticados de forma autoguiada.

Locais como Horto Florestal, Parque da Lagoinha, Bosque do Silêncio e Pedra do Baú, onde se pratica escalada, são os cenários escolhidos para a execução dessas atividades. Os bike parks também estão ganhando destaque em Campos, que já conta com dois grandes complexos de trilhas, tanto para ciclistas iniciantes quanto experientes.

Outra modalidade que tem conquistado os visitantes e atraído turistas internacionais é o birdwhatching, atividade que consiste na observação dos pássaros em seu habitat natural. São mais de 240 espécies catalogadas, muitas delas exclusivas da região em que as expedições acontecem.

As atividades ao ar livre voltadas ao público infantil também fazem parte da cultura da cidade e podem ser encontradas em centros de atividades. “Locais como o Tarundu, com mais de 40 atrações diferentes e a Fazendinha Toriba, onde as crianças aprendem a conviver com os animais, são grandes diferenciais do nosso turismo e permitem vivências inesquecíveis”, conta Ricardo Lenz, pioneiro das iniciativas e membro do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR).

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece atrações de aventura e ecoturismo em Campos do Jordão, é hora de planejar a viagem. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.