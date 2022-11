Obituário - 11 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/11/2022 | 11:32



SANTO ANDRÉ

Apparecida Verginia da Silva, 94. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza de Araújo Barbosa Bentes, 94. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Jardim das Primaveras I, em Guarulhos (SP).

Sebastião Rosa dos Santos, 85. Natural de Malacacheta (MG). Residia na Vila Claudio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leopoldina Mendes de Lima, 83. Natural de Felixlândia (MG).

Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Minucio, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila América, em santo André. Dia 5, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joel Inocêncio de Moura, 80. Natural de Palmeirina (PE). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Aparecido Valdemar Zanerato, 76. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Joana Ferreira da Silva, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ilda Vieira Lima de Oliveira, 66. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Costureira. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Barreto dos Santos, 64. Natural de Paratinga (BA). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Ferreira dos Santos, 63. Natural de Sátiro Dias (BA). Residia no Jardim Sapopemba, na Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Daniel Simão da Rocha, 61. Natural de Altinho (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante geral. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Élio Francisco Froner, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Pintor. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Bárbara Cândido Ramos, 89. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Cícero Vitorino da Silva, 86. Natural de Barreiros (PE). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Antonio de Souza Rodrigues, 81. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Francisco de Assis Santos, 78. Natural de Oeiras (PI). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Monzar dos Santos Mendes, 68. Natural de Malacacheta (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Elizio Yuki Shingue Iseri, 65. Natural de Nova Esperança (PR). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Denise dos Santos Ferreira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Elias Firmino dos Santos, 54. Natural da Lagoa de Itaenga (PE). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Vanderson Evaristo da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Segurança. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Concetta Giovina Luxenani, 94. Natural da Itália. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Odete dos Santos, 90. Natural de Araras (SP). Residia na Vila Nova, em São Paulo. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Sônia Maria Carneiro, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wiliam Gualda, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alpina, Capital. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Eulina Pereira da Silva, 85. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Álvaro Baptista Fernandes, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Edileuza Santos Santana, 49. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Alex Sandro Pereira de Souza, 29. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Severina Francisca dos Santos, 91. Natural de Chorrochó (BA). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Carlos da Silva, 71. Natural de São Lourenço (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Guiomar Roncon Bertoldo, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Osvaldo de Souza, 67. Natural de Mairiporã (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.