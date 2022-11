Brooke Shields se arrepende de falar que ainda era virgem aos 20 anos de idade

11/11/2022 | 11:11



Reviver o passado pode trazer muitos arrependimentos - e Brooke Shields guarda um até hoje! Em entrevista ao podcast Now What, a estrela de Lagoa Azul confessou que não devia ter revelado que ainda era virgem aos 20 anos de idade.

Em 1985, Shields participou do livro On Your Own: A Kid's Guide to Self-Care com a intenção de levar informações de autocuidado aos jovens. Sendo assim, ela falou abertamente sobre a virgindade. Hoje, aos 57 anos de idade, ela acredita ter sido um grande erro. Isso porque, na época, uma parte de sua declaração foi retirada da versão final do livro, fazendo com ela ficasse conhecida como a virgem mais famosa do mundo.

- Quer dizer, eu acho que, em retrospectiva, foi um erro eu ser tão aberta sobre minha virgindade porque isso nunca me deixou em paz. [...] Eu recebia muitas cartas de fãs: Ah, meu namorado está me pressionando e eu não quero fazer sexo. O que eu faço? Minha narrativa era: Você não precisa fazer nada que não queira.