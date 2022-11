Ingram Micro Brasil passa a distribuir JBL no país

Da Redação

Do 33Giga



14/11/2022 | 12:55



A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global de TI, inicia a distribuição no país dos produtos da JBL. A empresa é uma das maiores fabricantes de artigos de tecnologia acústica.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A parceria visa a ampliação do alcance da marca em todo o território nacional, inclusive em segmentos pouco explorados até então. Engloba os equipamentos das linhas Core HP, Sport HP, Home Audio (soundbars) e Gaming HP, com destaque para a JBL Quantum, a primeira linha gamer da fabricante, que conta com headsets e caixas de som de alta performance para jogos.

“A JBL é uma das líderes mundiais no desenvolvimento de produtos para automóveis, empresas e uso doméstico, conhecida principalmente pela fabricação de caixas de som, fones de ouvido e alto-falantes”, diz , afirma Alan Leider, National Sales Director – Consumer Audio Brazil da JBL. “A aposta na Ingram Micro reforça os objetivos de negócios da empresa, pois enxergamos a distribuidora como um canal importante e complementar para chegar até os pequenos varejistas, favorecendo nossa estratégia de distribuição de produtos.”

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

“É uma união perfeita para as ambas as empresas”, complementa Ricardo Rodrigues, diretor de Commercial, Consumer, Mobility e ITAD da Ingram Micro Brasil. “Vamos abastecer as revendas de todo o país com equipamentos de alta qualidade e performance e oferecer opções que muitos parceiros ainda não têm acesso. Sempre com a qualidade e profissionalismo característicos da Ingram Micro e buscando inovar.”

A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Atualmente, está presente em mais de 160 países e, no Brasil, já atua fortemente na distribuição de consoles e periféricos gamer.

“Nosso objetivo é apresentar para a JBL um novo consumidor do segmento de jogos, e com isso tornar a fabricante uma referência junto a esse público tão exigente e que cobra tanto qualidade e performance”, explica Rodrigues.

Leider destaca a complexidade e competitividade do mercado brasileiro e acredita que a experiência da Ingram Micro será fundamental para a estratégia de expansão dos produtos JBL, especialmente no que se refere à distribuição e ao desenvolvimento de novos mercados.

“Estamos extremamente otimistas e empolgados em relação ao mercado de HP Gamer. Temos uma linha completa de produtos e acreditamos que a Ingram Micro será uma parceira chave no desenvolvimento dessa categoria.”

Para a Ingram Micro, a associação com uma das maiores marcas do segmento acústico no mundo vai contribuir bastante com a expansão do portfólio em diversas áreas de atuação, não somente em relação ao mercado de games, mas também para todo mix de produtos.

Com o acordo, a distribuidora intensifica sua estratégia de sempre buscar as principais novidades em tecnologia para atender as necessidades de todos os ramos de negócios e de seus parceiros.

“Miramos ser o principal player do mercado brasileiro quando o assunto é gaming. Tudo o que uma revenda gaming precisa ou procura, ela pode encontrar no portfólio da Ingram Micro. Nosso catálogo é um dos mais amplos do mercado”, sinaliza Rodrigues.

Entre os produtos da JBL que serão distribuídos pela Ingram Micro no Brasil, estão: headsets, fones e soundbars voltados para o público gamer.

Os modelos de headset JBL dispõem de design robusto, com almofadas em acabamento de couro que se adaptam ao usuário, e microfones destacáveis com cancelamento de ruído, prometendo captar apenas a voz do jogador durante as partidas.

Com relação à conectividade, os headsets da linha são compatíveis com os principais consoles da atualidade, além de PC, Mac e dispositivos mobile. Os modelos têm suporte a tecnologias avançadas, como JBL QuantumSurrond, que utiliza o software QuantumEngine PC para proporcionar maior imersão aos usuários nas partidas, criando um ambiente sonoro espacial mais realista.