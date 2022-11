Praça do Carmo recebe quarta edição da cerimônia Águas de Santo André

Da Redação



11/11/2022 | 10:30



A Praça do Carmo recebe neste sábado (12) a quarta edição da cerimônia Águas de Santo André, que será realizada em frente à Casa da Palavra Mário Quintana, a partir da 10h. Tradicionalmente conhecida como Águas de Oxalá, a celebração é uma manifestação afro-brasileira que ocorre em diversas cidades do País em louvor ao orixá Oxalá, considerado criador da terra e dos homens.

A cerimônia começa com o cortejo em que todos vão a uma fonte para pegar água fresca, cada um com seu pote ou jarro sobre suas cabeças e com flores brancas nas mãos, seguem até os representantes das religiões de matriz africana que recebem os potes e jarros, e lavam as cabeças dos participantes.

Após a concentração em frente à Casa da Palavra Mario Quintana (Praça do Carmo, 171), os participantes seguirão para a obra Concreção 0005 de Luiz Sacilotto, no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, e depois até a área onde está instalado o busto do Senador Fláquer, na mesma via.

O evento Águas de Oxalá tem como enfoque o louvor ao orixá Oxalá, considerado o criador da terra e dos homens, na tradição de matriz africana. A cerimônia de purificação e renovação é considerada o início de um novo ciclo e reverência à presença da água – fonte primordial da vida –, que se apresenta em todos os rituais da religião dos Orixás.

A lenda - Conta a lenda que Oxalá fez uma viagem a Oyó, para participar de uma homenagem a Xangô. Durante sua viagem, Exu lhe pregou algumas peças que o obrigaram a banhar-se e a trocar de roupa três vezes. No final da viagem, acabou preso por engano e passou sete anos na prisão. Durante esse período, o reino viveu a mais profunda seca e muitas doenças assolaram seus habitantes. Quando essa prisão injusta foi revogada, Oxalá foi banhado e reverenciado por todos os outros orixás e uma nova época de prosperidade voltou ao reino de Oyó.

Jogos Africanos - Também no sábado (12), a biblioteca do CEU Ana Maria, no Jardim Ana Maria, promove um dia de jogos e brincadeiras africanos que estarão à disposição do público e também para confecção. As atividades, gratuitas, acontecem até as 16h.

Serviço

4º Águas de Santo André

Data: 12/11/22 (sábado)

Horário: a partir das 10h

Concentração: em frente à Casa da Palavra Mário Quintana

Endereço: Praça do Carmo, 171 - Centro

Jogos Africanos

Data: 12/11/22 (sábado)

Horário: a partir das 10h

Local: Biblioteca do CEU Ana Maria

Endereço: Praça Vereador Venâncio Neto, s/nº - Jardim Ana Maria