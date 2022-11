Será que voltam? Brenda Paixão fala sobre separação com Matheus Sampaio: Ele está aprendendo com os erros

11/11/2022 | 10:11



Brenda Paixão e Matheus Sampaio decidiram colocar um ponto final no noivado no final de outubro. O casal que venceu o Power Couple Brasil teve até Demi Lovato como testemunha do pedido de casamento, mas parece que as coisas não estavam tão fáceis assim entre os dois.

Na última terça-feira, dia 8, Matheus foi visto aos beijos com uma suposta nova affair, o que não deixou Brenda nada feliz. E foi ali que ela decidiu jogar uma parte da história no ventilador. Na época, a influenciadora revelou que o ex-noivo estava lhe devendo uma boa quantia de dinheiro, mas preferiu gastar ainda mais em baladas.

Porém, em entrevista à coluna LeoDias, Brenda decidiu abrandar um pouco seu discurso e apareceu com o coração um pouco mais mole sobre toda a situação. O que teria feito a ex-Power Couple suavizar suas colocações teria sido o discurso de Matheus durante o podcast Chupim, que rolou na última quinta-feira, dia 10.

No bate-papo, o influenciador abriu o coração e admitiu seus erros para com a ex-noiva e revelou que tomou decisões ruins sobre como gastar o dinheiro que tinha guardado, o que teria sido o ápice da briga entre eles.

Já com o coração mais calmo, Brenda também se mostrou aberta à possibilidade de talvez um dia reatarem o relacionamento, mas garantiu que por enquanto, eles continuarão separados até que a situação esteja completamente controlada.

- Ele está aprendendo com os erros. Não somos mais um casal e não tenho mais falado com ele, e assim continuará até que eu perceba que realmente vale a pena novamente dedicar parte do meu tempo a ele.

E aí, será que eles voltam ou não?