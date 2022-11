Camila Alves cai da escada e machuca o pescoço: Um acidente bobo

11/11/2022 | 10:10



Na última quinta-feira, dia 10, Camila Alves chocou os fãs ao publicar um registro nas redes sociais com colar cervical. A modelo, casada com o ator norte-americano Matthew McConaughey, tranquilizou os fãs e explicou que sofreu um acidente em casa.

Na legenda da publicação, a famosa contou como tudo aconteceu:

M***a acontece. Eu estou bem, mas... Não cai, gente? não cai? Um acidente bobo, tornou-se não tão bobo, agora entrando na fase de recuperação? quando tiver descendo escada segura o vestido longo ou calça solta!! O vento bateu quando estava descendo escada, minha calça solta prendeu no sapato quando estava no meio do degrau, vi o chão!