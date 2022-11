No Dia Mundial do Hip Hop, evento agita o Cine Theatro Carlos Gomes

Da Redação



11/11/2022 | 09:40



O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe amanhã o evento gratuito Quebrada Viva Móvel, das 13h às 17h. O endereço é Rua Senador Flaquer, 110, no Centro.

Reunindo artistas do Grande ABC, Capital e outras cidades do Estado, esta edição celebra o Dia Mundial do Hip Hop, convidando crianças, jovens e adultos para um dia repleto de atividades culturais. Entre as atrações estão Batalha 2 X 2 Breaking ­ com os jurados Gerson (Afro Break), Dedesa (BackSpin Crew) e Aranha (Tsunami Allstars) ­, grafite com Cléo, solo com Munique Tavares, worksHop de breaking com Igor Souza, além de biblioteca Hip Hop, DJ Insano e MC MD Black.

Idealizado pelo Coletivo Noroest (@coletivonoroest), o evento Quebrada Viva Móvel celebra a cultura das periferias por meio do Hip Hop com a manifestação cultural dos quatro elementos: DJ, grafite, MC (Mestre de Cerimônia) e as tradicionais batalhas de breaking com b.boys e b.girls, que vêm ganhando a cada dia mais popularidade e que, em 2024, estarão nos Jogos Olímpicos de Paris.

Além de uma atração espetacular nos eventos de Hip Hop, a batalha de breaking é uma forma de estimular a criatividade, a técnica, o profissionalismo e o intercâmbio de jovens dançarinos que celebram a cultura nas diversas periferias do Brasil.

Haverá também uma aula aberta de danças urbanas com o bailarino Igor Souza, que é fundador do grupo Unity Warriors, intérprete e criador do premiado Grupo Zumb.boys e do Coletivo Noroest.

Neste worksHop de dança, será empregada uma metodologia que permitirá a participação de todas as faixas etárias, respeitando as particularidades do público e dando espaço para fluir o primeiro contato com uma dança urbana, de forma leve e divertida. Não é necessário ter qualquer tipo de experiência para aproveitar as atividades.

O evento contará também com uma biblioteca Hip Hop, com livros e materiais didáticos voltados a essa cultura, disponibilizados em ambiente organizado e confortável, possibilitando a interação das crianças e adultos com os monitores durante as atividades.

Durante o evento será criado ao vivo um painel de grafite, e um ambiente interativo com DJs e MCs transformará o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes em um grande espaço de dança e diversão.