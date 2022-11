Delegado Paul Verduraz é promovido a classe especial

Artur Rodrigues

11/11/2022 | 09:30



Delegado titular da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, Paul Henry Bonzon Verduraz, 55 anos, foi promovido à classe especial, o último e principal estágio da carreira de um delegado.

"Quando comecei minha carreira, há 32 anos, eu dizia para todos ao meu redor que era aqui que eu queria chegar", declarou o delegado ao Diário.

Paul começou como delegado de plantão no 3º Distrito Policial do bairro Assunção, em São Bernardo. À época, em 1990, ele era o delegado mais novo do Grande ABC. Paul Verduraz concedeu entrevista ao Diário no dia 7 de outubro daquele ano e já tinha a ambição de se tornar um cardeal da Polícia Civil (termo usado quando um integrante da classe especial assume um cargo no Conselho da Polícia Civil e se torna diretor).

"Agora, como classe especial, estou muito perto de ser escolhido como um diretor e me transformar em um cardeal", afirmou.

Em 2019, Paul Verduraz assumiu a chefia da Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo. Lá, ganhou protagonismo depois de conduzir a investigação do caso da família Gonçalves, em 28 de janeiro de 2020, quando o casal Romuyuki e Flaviana, 43 e 40 anos, e o filho caçula, Juan Victor, 15, foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família na Estrada do Montanhão, em São Bernardo. O crime foi arquitetado pela filha mais velha do casal, Anaflávia, 24, e sua então namorada, Carina, 31. Os acusados vão a júri popular no próximo dia 21.

Ele deixou a Deic em fevereiro deste ano para assumir a função de administrador na Seccional de Mogi das Cruzes. Ele é responsável por oito municípios (Salesópolis, Guararema, Biritiba Mirim, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes).

"Já vinha me preparando para assumir essa função de administrador desde que fiz o curso superior da polícia, em 2017, que tem foco em gestão. Aqui é uma região estruturalmente muito parecida com o Grande ABC, temos 509 policiais e desafios bem parecidos", comentou Paul Verduraz.

Existem quatro classes para delegado na Polícia Civil. Os mais novos iniciam na terceira e são promovidos de acordo com o mérito e tempo de experiência. Após chegar à primeira, há a oportunidade da promoção à classe especial. Além de Paul Verduraz, outros cinco nomes foram promovidos pela Polícia Civil do Estado: Carlos Cesar Castiglioni, Fernanda Herbella Maia, Fernando Costa Azevedo, José Henrique de Paula Ramos e Ricardo de Mello Vargas.