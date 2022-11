Red Bull Bragantino antecipa saída de Maurício Barbieri após vexame em Fortaleza

10/11/2022 | 19:46



A humilhante goleada de 6 a 0 sofrida pelo Red Bull Bragantino diante do Fortaleza, quarta-feira à noite, na Arena Castelão, antecipou uma decisão que já estava tomada pela direção do clube: a saída do técnico Maurício Barbieri, fora dos planos para 2023 e sondado para assumir o Santos. Na rodada final do Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense, domingo, às 16h, o time será dirigido pelo auxiliar Maldonado.

As duas partes conversaram na hora do almoço e selaram um acordo. Na verdade, Barbieri tinha contrato até o final de dezembro, porém, com a campanha irregular neste ano, ele deixaria mesmo o clube após três temporadas no cargo.

O desastre no Castelão foi o maior da "era Red Bull" e tem algumas justificativas, como 12 baixas por suspensões ou contusões. Além disso, nestas últimas rodadas, um clima pesado era sentido no grupo, sem risco de ser rebaixado, porém, ainda na disputa por uma vaga na próxima Copa sul-americana.

Desde 2020, Barbieri esteve à frente do Bragantino por 151 jogos, com 58 vitórias, 45 empates e 51 derrotas. O seu aproveitamento foi de 48,6%. Na sua primeira temporada ele garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Nesta competição, em 2021, ele foi finalista e perdeu o título para o Athletico-PR. Mas o segundo lugar valeu uma vaga na Libertadores de 2022.

Mas com a constante reformulação do elenco, o Bragantino fez uma péssima temporada. Acabou eliminado na fase de grupos da Libertadores e caiu na terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time também não foi bem, sofrendo com seguidas contusões e suspensões. O time ainda pode garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. No momento está na 14ª colocação, com 44 pontos.