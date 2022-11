Especialista aponta que Meghan Markle e Príncipe Harry já estariam morando separados

10/11/2022 | 17:11



É o fim? A especialista conhecida por antecipar escândalos da família real Lady Colin Campbell divulgou mais detalhes que Meghan Markle e o Príncipe Harry já estariam vivendo em casas separadas, apenas esperando para anunciar o seu divórcio aos súditos.

Em seu Youtube, a escritora revelou aos seguidores que a relação entre os dois estaria cada vez pior, e que a separação teria sido uma iniciativa de Harry:

- O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa. Harry quis se separar de Meghan. Eles chegaram a um acordo de divórcio neste momento em que, supostamente, ainda estão juntos. De acordo com o que eu ouvi, e escutei isso de duas pessoas confiáveis, Meghan o forçou a uma direção a qual ele não queria ir... E agora ele sabe verdadeiramente quem ela é. Eles vão se separar oficialmente em algum momento. Nos bastidores, o castelo está se desfazendo. Há muitas questões, não apenas o dinheiro, mas as crianças, status. Os pais de Lilibeth e Archie se casaram em 2018, e geraram muitas polêmicas após se desvencilharem dos serviços reais e pedirem distanciamento da Coroa.

Tais comentários feitos pela especialista reforçam os rumores de que ela teria pressionado o filho mais novo de Rei Charles III a se desconectar das funções da monarquia inglesa.