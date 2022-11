Imagine Dragons anuncia nova data de shows no Brasil

10/11/2022 | 17:11



Ufa! O grupo Imagine Dragons finalmente matou a curiosidade dos fãs brasileiros e anunciou as novas datas em que virão ao país. Nesta quinta-feira, dia 10, a banda anunciou em seu Instagram que a turnê Mercury World Tour passará pelas terras tupiniquins no início de março, passando em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Vale lembrar que o quarteto responsável por hits icônicos como Radioactive, tinha suas apresentações marcadas no Brasil nos dias 25, 27 e 29 de outubro. Tais shows foram cancelados após um diagnóstico de hemorragia e um nódulo nas cordas vocais do vocalista, Dan Reynolds. O cantor também reportou ter machucado o joelho durante uma de suas apresentações, recebendo ordens médicas de repouso.

Pelo seu perfil oficial, a banda anunciou que voltará com tudo em 2023: Imagine Dragons começará a maratona brasileira em São Paulo, no dia 28 de fevereiro, apresentando no Allianz Parque, seguindo para Curitiba no dia 2 de março, na Pedreira Paulo Leminski, terminando seus shows no Rio de Janeiro, no dia 4 de março.