MC Loma implora para que parem de falar sobre o pai da sua filha: Isso está me matando

10/11/2022 | 17:11



MC Loma recorreu às redes sociais para fazer um apelo importante envolvendo a sua vida e a sua filha, a pequena Melanie, de apenas dois meses de vida.

Após participar do podcast PodCats e falar sobre o pai da herdeira, a cantora viu o assunto repercutir nas redes sociais e pediu para que as pessoas parassem de abordar o tema. Com um clique aparentemente chorando, ela falou que a história estava a matando por dentro.

Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!, escreveu ela.

Vale lembrar que durante a sua participação, Loma revelou que o pai da filha pediu um exame de DNA e a humilhou:

- Eu falei: é dele e ele falou: tá bom, mas a gente vai fazer DNA. Meus advogados vão falar com você, porque eu não quero falar com você mais não. A partir de hoje, vai ser você com meus advogados. Ele que falou isso para mim. Ele não trabalha, ele é lascado.

Recentemente, Loma celebrou dois meses de vida da herdeira com uma festa em casa e com um tema super diferente.