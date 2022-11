João Guilherme causa confusão ao falar mal de cidade onde gravava série

10/11/2022 | 16:27



João Guilherme causou confusão ao compartilhar o que achava da cidade de Bananal, no interior de São Paulo, onde grava a série De Volta aos 15, da Netflix. Em stories compartilhados no seu perfil no Instagram, que não estão mais disponíveis, o ator apareceu com a voz enrolada e fazendo algumas atribuições negativas.

No vídeo, João escreveu "Eu amo Bananal", mas se referiu à cidade como "bosta". Já em outro momento, apareceu conversando com motoristas de caminhão e perguntando se eram eles que iriam o levar até o destino. "Ei, é você que vai me levar no Bananal? Não é você? Bananal não é você? Achei que era você", falou.

Prefeito da cidade e produtora respondem

O prefeito da cidade, William Landim da Silva, se manifestou sobre os comentários e disse que se a produtora e o ator não se desculpassem pelo ocorrido, iria acabar com a gravação da sequência da série, que teve sua primeira temporada feita lá também.

"Tive uma triste surpresa, várias mensagens no telefone sobre um vídeo - circulando nas redes sociais - de um ator que está gravando uma série em Bananal denegrindo a imagem da nossa cidade", lamentou.