O que são os bônus de cassino e como eles funcionam?

Redação

Do Rota de Férias



10/11/2022 | 16:55



Conferindo as primeiras páginas de alguns dos cassinos online mais populares da web, é possível notar que as primeiras informações apresentadas são sobre os bônus. Dá para ver imediatamente alguns detalhes, como “100% até $200 + 20 rodadas grátis” como um bônus de boas-vindas ou algo nesse sentido.

Quem é jogador online experiente sabe exatamente o que isso significa. Por outro lado, um jogador iniciante provavelmente tem muitas perguntas.

Felizmente para você, estamos aqui para fornecer um breve guia sobre bônus de cassino online. Saiba que tipos de bônus existem, como desbloqueá-los e muito mais.

O que são bônus de cassino?

Os bônus do cassino são fundos extras que o operador do cassino libera para o usuário quando ele atende a determinados critérios. Muitos cassinos têm o chamado bônus de boas-vindas que o recompensa como um novo jogador em seu site. Esses tipos de bônus geralmente são desbloqueados quando a pessoa deposita dinheiro em sua conta pela primeira vez, mas também podem ser rotulados como bonus casino sem depósito.

Além das ofertas de boas-vindas, os cassinos podem ter promoções periódicas, dando fundos extras todas as semanas, meses, no seu aniversário, em feriados especiais e muito mais. Alguns operadores oferecem bônus para quem depositar com um método de pagamento específico. Um desses bônus é o bônus Bitcoin no Vegas Casino.

Tipos de bônus de cassino

Existem vários tipos diferentes de bônus frequentemente vistos em sites de cassino com deposito minimo:

Bônus de correspondência – Se um cassino oferece, por exemplo, um bônus de correspondência de 100%, isso significa que o depósito inicial será dobrado e a pessoa poderá jogar com o dobro do dinheiro.

Bônus sem depósito – Este bônus é gratuito. Você não terá que arriscar nada, basta se registrar no site e começar a jogar.

– Este bônus é gratuito. Você não terá que arriscar nada, basta se registrar no site e começar a jogar. Bônus de recarga – Esses bônus podem ser usados mais de uma vez. Eles podem ser desbloqueados toda semana ou mês, dependendo das regras do site.

– Esses bônus podem ser usados mais de uma vez. Eles podem ser desbloqueados toda semana ou mês, dependendo das regras do site. Bônus de fidelidade – Depois de jogar em um determinado site de cassino por um tempo, você pode obter um status VIP. Os cassinos recompensam seus jogadores mais leais, dando-lhes acesso a bônus que não podem ser usados por novos jogadores.

– Depois de jogar em um determinado site de cassino por um tempo, você pode obter um status VIP. Os cassinos recompensam seus jogadores mais leais, dando-lhes acesso a bônus que não podem ser usados por novos jogadores. Indique um amigo – Embora não sejam comuns, os bônus de indicação de um amigo são oferecidos por alguns operadores de cassino. Se você convidar um amigo para jogar no mesmo site que você, ambos receberão fundos extras para jogar.

– Embora não sejam comuns, os bônus de indicação de um amigo são oferecidos por alguns operadores de cassino. Se você convidar um amigo para jogar no mesmo site que você, ambos receberão fundos extras para jogar. Rodadas grátis – Além de alguns bônus em dinheiro, também é possível obter rodadas grátis para usar em seus slots de vídeo favoritos.

Como desbloquear bônus de cassino?

Os bônus de cassino são fáceis de obter, mas é necessário prestar atenção a detalhes específicos associados ao bônus para desbloqueá-lo.

Alguns bônus exigem códigos de bônus que o jogador precisa digitar durante o processo de registro. Outra coisa que exige muita atenção é o depósito mínimo. Descubra quanto dinheiro precisa para financiar sua conta antes que o bônus possa ser liberado.

É preciso aprender como desbloquear um determinado bônus lendo a página de Termos e Condições do Bônus no site do cassino com deposito minimo em que está jogando. Lá, dá para ver informações sobre depósitos mínimos, restrições de moeda e método de pagamento, possíveis restrições geográficas, limitações de tempo e outros detalhes.

Requisitos de aposta

A princípio, todos os bônus de cassino parecem ótimos. É dinheiro grátis para jogar, certo? Bem, há uma pegadinha. Para se proteger de perder, os cassinos mantêm sua vantagem, anexando requisitos de apostas ou rollover a cada bônus que oferecem.

Os requisitos de aposta representam o número de vezes que você precisa jogar seu bônus antes de poder sacar seu dinheiro. Por exemplo, se você depositar US$ 100 e o bônus da partida o recompensar com outros US$ 100, você terá um total de US$ 200 em sua conta, mas não poderá sacar esse dinheiro até jogar alguns jogos. Se os requisitos de aposta forem, por exemplo, 30x, isso significa que você precisa jogar seu bônus (US$ 100) 30 vezes antes de poder sacar qualquer coisa que tenha sobrado de seus ganhos.

Quanto mais baixos os requisitos de aposta, maiores serão as chances de ganhar algo com o bônus. Obviamente, existem alguns bônus sem apostas, mas geralmente são pequenos e não frequentes.

Conclusão

Os bônus são uma excelente maneira de iniciar uma aventura no cassino se o jogador não tiver muito dinheiro para gastar. Esperamos que este artigo tenha fornecido algumas informações necessárias sobre os bônus do cassino e que agora você saiba como usá-los. Lembre-se de sempre jogar com responsabilidade e ler os termos e condições para entender as regras de cada bônus.