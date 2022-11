Kim agora é cidadão honorário de Santo André

Da Redação



10/11/2022



O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) agora é cidadão honorário de Santo André, título concedido após a Câmara aprovar projeto do vereador Márcio Colombo (PSDB) com 15 votos favoráveis ­ são 21 vereadores. Kim é uma das lideranças mais influentes do MBL (Movimento Brasil Livre), que foi criado em 2014 e participou ativamente das manifestações que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousef (PT). A honraria ao deputado certamente está ligada ao fato de ele ter enviado à cidade cerca de R$ 10 milhões em emendas parlamentares, recursos destinados a áreas como saúde, segurança pública e esportes, conforme Colombo destacou durante a sessão, terçafeira. O vereador falou ainda sobre verba de R$ 1,5 milhão recentemente obtida pelo deputado e que deverá ser utilizada na construção de equipamento de saúde no bairro João Ramalho.

Bastidores



Certa surpresa

Parceria que era pouco cogitada foi formalizada na noite de anteontem, quando o diretório do PT de Ribeirão Pires indicou Renato Foresto para compor a chapa como vice do ex-vereador Humberto D''Orto, o Amigão, candidato do PSB à Prefeitura na eleição suplementar marcadapara o dia 11 de dezembro. Com a decisão tomada durante convenção que reuniu também integrantes do PCdoB e do PV ­ que compõem a federação Brasil da Esperança ­, repete-se na cidade a parceria que já havia marcado as disputas à Presidência e ao governo do Estado.

Ainda sobre Ribeirão Pires

O último dia para a definição de nomes à disputa da Prefeitura de Ribeirão Pires também marcou as indicações do vereador Rato Teixeira como candidato do PTB e de José Carlos Agnello como o nome do MDB na corrida pela sucessão de Clóvis Volpi (PL), que foi cassado. Aliás, o MDB vai para a disputa com chapa pura, tendo como vice Glauber Carlos. Por outrlo lado, Marisa das Casas Próprias (Solidariedade) desistiu de entrar no pleito por um mandato-tampão, de olho em 2024.

Pés nas ruas

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), mais uma vez resolveu botar os pés nas ruas ontem para verificar o andamento de obras. Acompanhado em cada uma pelo secretário da área responsável, vistoriou as intervenções para reformular a Avenida Casa Grande, que liga os bairros Piraporinha e Jardim Ruyce; acompanhou os trabalhos de revitalização da Praça Alfredo Porverino, no Casa Grande; depois, esteve em núcleo habitacional no Campanário, que recebe nova rede de esgoto.