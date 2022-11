Palavra do Leitor - 10 de novembro de 2022

Da Redação



10/11/2022 | 14:29



Covid ­- 1

Surgiu nova infecção chamada de subvariante BQ 1.1. (Setecidades, ontem). Nós, ''setecidadenses'' e brasileiros, precisamos continuar atentos para nos vacinar contra essa nova praga. Estamos ainda vivendo a pandemia e temos que ficar em alerta para essa infecção. Devemos nos imunizar nos postos de saúde para evitar mal maior.Embora muitasmídias estejam propagando certa despreocupação sobre o coronavírus, devemos continuar vigiando. Aquilo que podeparecer simples resfriadinho pode ser uma das primeiras manifestações desta subvariante.

Cecél Garcia - Santo André

Covid -­ 2

Como profissional de saúde, de fato estamos vendo um crescimento grande nos casos. Os hospitais estão com muita procura. Se cuidem. Se vacinem. Não acreditem em teorias da conspiração sem nexo advindas de fake news.

Laíza Marzano Munari - do Instagram

Descaso ­- 1

''Moradorde São Bernardo espera mais de dois anos para consulta em UBS'' (Setecidades, ontem). Essa situação é recorrente. População insatisfeita, desalentada. Coordenações de UBS chamam GCM para silenciar usuários. Já denunciados há meses no Conselho Municipal de Saúde, diante do secretário. Responsabilizam recepcionistas, mas o que adianta se faltam médicos?

Natália Gil - do Instagram

Descaso ­- 2

Eu e meu marido já desistimos de esperar médico aqui em São Bernardo. Estou usando o endereço do meu filho em São Paulo para usar médico de lá; muito diferente o atendimento. Você passa no médico e já sai com todas as orientações e exames marcados, já com data de retorno marcada. Aqui, mais de um ano aguardando. Só se consegue passar no clínico geral com muita sorte; especialidade, esquece.

Solange Basso - do Instagram

Descaso ­- 3

Também estou há mais de um ano esperando consulta com um dermatologista.

Bia Montouro - do Instagram

Descaso ­- 4

Eu também venho enfrentando dificuldades em agendar consulta médica na UBS do bairro Ferrazópolis. Necessito passar com oftalmologista. Uso óculos cuja lente precisa ser atualizada a cada ano, pois tenho catarata e estou aguardando faz tempo.

Rosa Maria de Freitas - do Instagram

Daniel Alves

Muitos discordam da convocação de Daniel Alves com 39 anos (Esportes, dia 8). Dani é responsável, excelente futebolista e agregador. Há algum tempo se exercita diariamente durante seis horas nas dependências do Barcelona, na Espanha, e está apto fisicamente, em plena forma para o Catar. Será um dos líderes dentro e fora do campo e um dos principais atletas nas quatro linhas. Enfim, é positivo em todos os aspectos.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)