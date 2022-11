Gleici Damasceno revela que vai investir na carreira de atriz: É um sonho de infância que, agora, é possível

10/11/2022 | 14:11



Nova fase? Ao que parece, Gleici Damasceno está pensando em se aventurar de vez na área de atuação. Durante o programa Drag Me As A Queen Celebridades, a ex-BBB contou ao trio de drags - Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita Von Hunty - sempre teve o sonho de investir na carreira de atriz.

Durante a adolescência, Gleici até prestou vestibular para Artes Cênicas e passou. No entanto, o curso era vespertino e, como precisava trabalhar de manhã e à tarde, não pôde frequentar a universidade.

- A gente vive num país muito desigual. Entendo minha realidade de menina negra de periferia, que sempre estudou em escola pública, nunca teve a oportunidade de fazer cursinho nem teve o privilégio de ter uma mãe em casa. Mas essa é a realidade da maioria do Brasil, e as pessoas que ocupam um lugar de visibilidade [na TV, no teatro], tiveram uma educação melhor, disse.

Ela ainda falou da emoção que sentiu ao estar na trama O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo.

- No fim da novela, fiz uma participação pequena, mas só de encontrar aquela galera, a Fernanda Montenegro, a Glória Pires, pensei: Acho que vou investir na minha carreira de atriz. É um sonho de infância, de adolescência que, agora, é possível.